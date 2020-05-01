Memleket hasreti duvarlara yansıdı
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Memleket hasreti duvarlara yansıdı

Memleket hasreti duvarlara yansıdı
01.05.2020 19:03 | Son Güncelleme: 01.05.2020 19:05

Memleket hasreti duvarlara yansıdı Bağ evinin duvarlarını gidemediği memleketinin figürleriyle süsledi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki bir ortaokulda görevli öğretmen, memleket özlemini giderebilmek adına bağ evinin duvarlarını memleketi Trabzon'a özgü figürler ile süsledi.

Memleket hasreti duvarlara yansıdı

Bağ evinin duvarlarını gidemediği memleketinin figürleriyle süsledi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki bir ortaokulda görevli öğretmen, memleket özlemini giderebilmek adına bağ evinin duvarlarını memleketi Trabzon'a özgü figürler ile süsledi.

İlçede Yaşarlar Zekiye Ana Ortaokulu görsel sanatlar öğretmeni olan Turhan Hotaman, Kovid-19 nedeniyle memleketine gidemediği için memleket özlemini bir nebzede giderebilmek adına bağ evinin duvarlarını memleketine özgü olan horon ekibi, Sümela Manastırı, kaleleri, gemileri gibi figürlerle renklendirdi.

"Bize her yer Trabzon"

Aynı zamanda kanatlı kayvansever olan Hotaman, bağ evinde beslediği tavuk ve horozların figürlerinide duvara işleyerek boş zamanlarını değerlendirmeye çalışıyor. Yaptığı çalışmanın çevredeki vatandaşlar ve mahalle sakinleri tarafından beğeni topladığını ifade eden Hotaman, "Çevremizi mahallemizi ve sokağımızı güzelleştirmek, memleket özlemini gidermek ve güzel bir etkinlik olması adına bu çalışmayı yaptım. Memleket özlemini çekiyoruz onu gidermek adına burda Trabzon'a özgü Sümela Manastırı, kaleleri, surları, Horon oyununu, Trabzonspor ile ilgili resimler yapmaya çalıştım. Virüs dolayısı ile can sıkıntısını bu şekilde en aza indirmek ve virüs stresinden uzaklaşmak adına çalışıyorum. Bazı duvarlara da beslediğim tavuk ve horoz figürleri yaptım. Bize her yer Trabzon" dedi.

Memleket hasreti duvarlara yansıdı

Kaynak: İHA

Manşet

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