Memleket hasreti 27 yıl sonra son buldu
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Memleket hasreti 27 yıl sonra son buldu

Memleket hasreti 27 yıl sonra son buldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Doğum gününde, 10 Temmuz 1994 tarihinde Çanakkale'ye bağlı Lapseki'de hayata gözlerini yuman ve 'Memleket Hasreti' adlı şiirin yazarı Şemsi Yastıman'ın naaşı Lapseki Adatepe köyünden alınarak Kırşehir'e nakledildi.

Doğum gününde, 10 Temmuz 1994 tarihinde Çanakkale'ye bağlı Lapseki'de hayata gözlerini yuman ve 'Memleket Hasreti' adlı şiirin yazarı Şemsi Yastıman'ın naaşı Lapseki Adatepe köyünden alınarak Kırşehir'e nakledildi.

"Hacı Bektaş, Ahi Evran Sultanı, Aşık Paşa, Kaya Şeyhi cananı, İmarette neslim Şeyh Süleyman'ı, Aşk ile bağrıma sarmak istiyorum" diyen merhum Şemsi Yastıman'ın naaşı Kırşehir'de bulunan İmaret Camii'ne getirildi. Cami avlusunda Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu ve şehir protokolü tarafından karşılanan naaş bekletilmeden açılan mezara defnedildi. Şemsi Yastıman'ın oğlu Sinan Yastıman, vefatı sonrası babasının vasiyeti nedeniyle Lapsseki'ye defnedildiğini söyledi. Yastıman, "Yaklaşık 27 yıl oldu babam vefat edeli. Son 11 yılını Lapseki'de geçirmişti. Sonrasında Kırşehir'in gönülden çağrısı ile Kırşehir'e getirdik. Vali ve belediye başkanının gönülden çağrısı ile nakil işlemini yaptık" dedi. Belediye çalışanlarının omuzlarında getirilen merhum Yastıman'ın naaşı Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu ve Sinan Yastıman tarafından ebedi istirahatgahı olan alana indirildi. Kırşehir protokolünün toprak attığı mezar kapatıldıktan sonra memleket hasreti şiirinden paragraflar okunarak dua edildi. Tören alanında konuşan Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, Şemsi Yastıman'a 'Şemsi ağabey' dediklerini ve 'memleket hasreti' şiirinde şehre özlem duyduğunu söyledi.

Kırşehir'in şair ve ozanları ile bilinen bir şehir olduğunu aktaran Vali İbrahim Akın ise, "Büyük halk ozanlarımızdan bir tanesi de Şemsi Yastıman'dır. Kendisi hem Türk Halk Müziğine hem de şehrin tanıtımına çok büyük emek vermiştir. 10 Temmuz 1923 tarihinde doğmuş ve bu topraklarda büyümüştür. Hayatında memleketin değişik yerlerinde yaşama imkanı bulmuştur. 10 Temmuz 1994 tarihinde ise Lapseki'de hakkın rahmetine kavuşmuştur. Kırşehir'e ve şeyh Süleymaniye özlemini de 'memleket hasreti' şirinde ifade etmiştir. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

Asıl adı 'Mehmet Galip Şemsettin' olan Şemsi Yastıman, Şekerci Ahmed Ağa ve İlhamiye Hatun'un oğlu olarak dünyaya geldi. Saza ve söze ilgisinin küçük yaşlarda başladığı biliniyor. Cenazenin Kırşehir'e getirilmesinde Ahilik Vakfı Başkan Yardımcısı Sinan Demir, Kırşehir Valiliği ve belediyenin de girişimleri bulunuyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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