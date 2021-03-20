Erzurum Valisi Okay Memiş, Yaşlılar Haftası'nı kutladı
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Erzurum Valisi Okay Memiş, Yaşlılar Haftası'nı kutladı

20.03.2021 10:34 | Son Güncelleme: 20.03.2021 10:54
Erzurum Valisi Okay Memiş, Yaşlılar Haftası'nı kutladı

Erzurum Valisi Okay Memiş, Yaşlılar Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Yaşlılar Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Memiş, mesajında, yaşlıların toplumun en kıymetli hazinesi olduğunu belirtti.

Yaşlıların dün ile bugün arasına köprü kuran, kültür ve değerleri yarınlara taşınmasını sağlayan büyükler olduğunu ifade eden Memiş, şunları kaydetti:

"Tecrübelerinden istifade ettiğimiz, kendilerini kıymetli bir bilgi hazinesi olarak kabul ettiğimiz, bizlere birçok konuda yol gösteren değerli büyüklerimize gösterdiğimiz hürmet hiç şüphesiz, genç nesillere örnek teşkil edecek davranış olarak toplumsal birliğimizin ve geleceğimizin de teminatıdır. Yaşlılarımıza hürmet, ömrümüze bereket katacaktır. Peygamberimizin 'Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşından dolayı hürmet ederse Allah da ona yaşlılığında hürmet edecek birisini hazırlar' hadisi şerifi dinimizin yaşlılara verdiği önemi ve değeri göstermektedir."

Memiş, yaşlılara sağlık, hasta olanlara şifa dileyerek, Yaşlılar Haftası'nın kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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