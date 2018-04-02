Memiler Kesob Başkanlığına Adaylığını Açıkladı

Kasaplar Odası Başkanı Şevket Memiler, Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Kasaplar Odası Başkanı Şevket Memiler, Mayıs ayı içerisinde yapılacak olan KESOB Başkanlığına aday olduğunu ifade ederek, "Daha önce iki defa KESOB başkanlığına seçildim. Son seçildiğimden kısa süre sonra milletvekilliği için aday olmam nedeniyle istifa etmiştim. Aldığım karar gereği hiçbir siyasi partinin üyesi, yöneticisi veya bir yere aday olmama kararı aldım" dedi. Memiler, yeni bir vizyon ile Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini yönetmeye talip olduğunu ifade ederek, "Kilis'teki kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde olarak, Kilisli esnaflara daha iyi hizmet vermek için çalışacağız. Tüm esnaflarımızın düşünceleri, görüşleri ve önerileri bizim için çok önemlidir. Kilisliler ile esnafımızla beraber doğduğumuz, yaşadığımız bu şehre hizmet etmek için çalışacağız. Esnaflarımızın sabahları erken iş yerlerini açmaları, hijyene dikkat etmeleri konusunda çalışma yapacağız. Artık bizim Kilis olarak, sektörel bazda çalışmalara yoğunlaşmamız gerekiyor. Örneğin bir esnaf bir konu üzerine yoğunlaşmalı, bir şey satacaksa o ürünün tüm çeşitlerini bulundurmalı başka bir ürün satmamalı, örnek veriyorum. Çikolata alacak veya kahve alacak biri geldiği zaman istediği her şeyi kaç çeşidi varsa oradan alıp gitmelidir. Esnafımıza eğitim vereceğiz. Girişimcilik kursları açarak, pazarlama yöntemleri ile devletimizin sunduğu imkanlardan yararlanmalarını sağlayacağız. Esnafımızla resmi kurum ve kuruluşlar ile bankalar arasında köprü görevi göreceğiz" dedi. Şartları taşıyan herkesin Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği başkanlığına aday olabileceğini ifade eden Memiler, "Kimseye benim aday ol veya olma deme hakkım yoktur. 3.5 yıldır, KESOB Başkanlığı yapan Ömer Sevengül kardeşime yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Benim milletvekili adayı olmam nedeniyle benden görevi alarak elinden gelen her şeyi yaptı. Kilis 2016 yılından beri sıkıntılı günler geçirdi. Gerek DEAŞ gerekse PKK/PYD terör örgütü tarafından şehrimize atılan roketler nedeniyle 27 kişi hayatını kaybetti. Kilis'te güven ortamı kalmamıştı. Kahraman ordumuz, sınır hattımızı terör örgütlerinden temizledi. Bizim Kilisli esnaflar olarak, artık güvenli şehir olduğumuzu Kilis dışında yaşanlara anlatmamız gerekiyor. Eskiden olduğu gibi Kilis'e gelmelerini sağlamamız gerekiyor. İnşallah, resmi kurum ve kuruluşlar, esnaflarımız ve sivil toplum örgütü ve Kilisliler ile el birliğiyle bu işin üstesinden geleceğiz" diye konuştu. - KİLİS