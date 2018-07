MEMGE'de mezuniyet heyecanı

SAMSUN - Mesleki Eğitim Mutfağımdan Geçiyor kursunun 3'üncü dönem kapanış ve 4'üncü dönem açılış töreni gerçekleşti.

Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olan istihdam ve genç işsizlik sorununun önüne geçmek için İlkadım Belediyesi ve Samsun Lokantacılar Tatlıcılar, Pastacılar, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ortaklığında, İŞKUR, Milli Eğitim Müdürlüğü ve KOSGEB işbirliği 3. Dönem kapanış 4. Dönem açılış kursu töreni Samsun İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Aşçılık, pastacılık-tatlıcılık, pidecilik ve servis elemanı yetiştirme kursunu bitiren 62 öğrenciye sertifikaları verilirken, 62 yeni öğrencide 4. Dönem kursuna başladı. Samsun Lokantacılar Odası Başkanı İsmail Balcı, yaptığı açılış konuşmasında kurstan bugüne kadar 201 öğrencinin mezun olduğunu, açtıkları kursla birlikte gençlerin meslek sahibi olarak topluma yararlı bireyler olacaklarını söyledi.

Kursun istihdam ve kalifiye eleman açısından çok önemli olduğunu dile getiren Samsun Valisi Osman Kaymak, "İstihdam ve meslek eğitimi açısından açılan kursun çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Böylece gençlerimiz hem meslek öğreniyor hem de iş sahibi oluyorlar. İlkadım Belediyesine bu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu anlamda böyle projelerin genişleyerek her meslek dalında uygulanması gerekmekte. Bizler bu güzel kurs ortamlarında yetişen gençlerimizin sadece Samsun'da değil Türkiye'nin her yerinde mesleklerini icra edebileceklerini biliyoruz. Başta genç kursiyerlerimiz olmak üzere MEMGE kursunda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Böyle güzel organize edilmiş ve anlamlı programda bulunmaktan gurur duyuyorum. Bir işi, ciddiyetle ve samimi bir şekilde yaptığınız zaman güzel şeyler ortaya çıkıyor. İlkadım Belediye Başkanımız ve emekleri geçenlere teşekkür ediyorum. Emekleri ile burada eşsiz bir kurs ve istihdam kapısı sağlanmış durumdalar. Tüm kursiyerlerimizi ve eğitenlerimizi yürekten tebrik ederim" diye konuştu.

İlk açılan kursta büyük emeği bulunan AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, "Burası devletimizin insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışının merkezi ve hükümetimizin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çok önemsediği sosyal politikalarının hayata geçmesinin tezahürünü burada görüyoruz. Bazen deriz ya un var yağ var şeker var ama bunu yapacak usta yok aynen Türkiye'nin durumu bu şekildeydi ama bugün sosyal politikalarımızla insanı yaşat ki devleti yaşasın politikalarıyla birçok alanda çığır aşıldı. Bunların en önemlisi de İŞKUR üzerinden ve de Avrupa birliği hibe projeleri üzerinden desteklenen projelerdir. Burada MEMGE kursiyerlerimiz büyük bir özveri ile çalışarak istihdama dahil oluyorlar. Bu başarıda emeği olan herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin de her işi yaparım diyen insanın bir işte ustalaşamayacağını ifade ederek, bir işi doğru düzgün yapan insanın daha verimli olabileceğini söyledi. Başkan Şahin, açılan kursun genç istihdamı konusunda büyük bir örnek olduğunu vurguladı.

MEMGE kurslarının bir marka haline geldiğini belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Kursu bitiren gençler artık iş sahibi oluyor. Bundan sonraki hayatlarında ellerinde altın bilezik var. İş bulma konusunda hiçbir sıkıntı yaşamayacaklar çünkü Samsun'da hizmet sektörünün kaliteli yetişmiş elemana ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Önemli bir noktaya temas ettik. Bu kursumuz oldukça fazla rağbet gördü. Katkılarından dolayı herkese teşekkür ediyorum ve Türkiye'nin en prestijli kursunda yeni dönemde eğitim görecek kursiyerlerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

MEMGE kursiyerlerine ve eğitmenlerine sertifikalarının takdim edilmesinin ardından Mesleki Eğitim Mutfağımdan Geçiyor kursunun 3'üncü dönem kapanış ve 4'üncü dönem açılış töreni Samsun İl Müftüsü Veysel Çakının kapanış duasıyla sona erdi.

Toplantıya ayrıca Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İŞKUR İl Müdürü Haşim Meydan, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Hakan Ay, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Cem Emre Çakan, AK Parti İlkadım Gençlik Kolları Başkanı Erdi Küçükosman, STK temsilcileri, muhtarlar ve Mesleki Eğitim Mutfağımdan Geçiyor kursiyerlerinin katılımıyla gerçekleşti.