Memet Ali Alabora: İstanbul'a gittiğim zaman büyük ihtimalle çok üzüleceğim

Memet Ali Alabora, Britanya'nın Galler bölgesinde yayınlanmaya başlayan Fflam adlı dizinin başrol oyuncularından biri. Filmde Türkiye'den siyasi nedenlerden ötürü ayrılmak zorunda kalan Deniz adlı bir karakteri canlandırıyor.

Memet Ali Alabora, Britanya'nın Galler bölgesinde yayınlanmaya başlayan Fflam adlı dizinin başrol oyuncularından biri. Filmde Türkiye'den siyasi nedenlerden ötürü ayrılmak zorunda kalan Deniz adlı bir karakteri canlandırıyor. Oyuncu ve yönetmen Alabora, yeni dizisi Fflam, e-meyhane projesi, Galce ve Türkiye'den uzak olmaya dair Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtladı.

Kaynak: DailyMotion.com