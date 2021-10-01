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Meme kanserini önlemede erken tanı uyarısı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Meme kanserini önlemede erken tanı uyarısı

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğünden, meme kanserinde erken tanının tedaviyi kolaylaştırdığı bildirildi.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğünden, meme kanserinde erken tanının tedaviyi kolaylaştırdığı bildirildi.

Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de meme kanserinin her 4 kadın kanserinden biri olmayı sürdürdüğüne dikkat çekildi.

Bir yılda Türkiye'de yaklaşık 19 bin kadına meme kanseri teşhisi konulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçmişte ileri evrede teşhis edilen meme kanseri, günümüzde yürütülen tarama programlarının etkisi ile erken teşhis edilebilmekte ve erken tanı oranlarında artış sağlanmaktadır. Erken evrelerde tespit edilen meme kanserlerinin hem tedavileri daha başarılı olmakta hem de yaşam kalitesi önemli ölçüde artmaktadır. Bu sebeple yürütülen toplum tabanlı taramalar yolu ile kadınlarımızın olası bir kanser gelişimi durumunda kanser gelişim sürecini erken evrede, henüz klinik bulgular ortaya çıkmadan tespit etmek ve kadınlarda meme kanserine bağlı ölüm hızını düşürmek mümkün olabilmektedir."

Açıklamada, Kırıkkale'de Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), Aile Sağlığı Merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinde AB kalite standartlarına uygun tarama programları ile son teknoloji dijital mamografi cihazları yoluyla ücretiz hizmet verildiği aktarıldı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri
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