Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder'den ilk açıklama
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Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder'den ilk açıklama

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Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder'den ilk açıklama

Meme kanserine yakalanan oyuncu Canan Ergüder'den ilk açıklama geldi. İşte Ergüder'in flaş açıklaması ve son görüntüsü...

Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

İşte Canan Ergüder'in ilk açıklaması:

"Niyetim sizlere Menajerimi Ara'da oynayacağım son bölümde yazmaktı ama haberler size bundan önce ulaşmış bulundu. Evet, sağlığımla ilgili haberler doğru. Yaklaşık 1.5 ay önce bana meme kanseri teşhisi konuldu. Bu fotoğraf ameliyatım sonrası Menajerimi Ara ekibine gönderdiğim fotoğraf. Size de aynısını gönderiyorum çünkü pozitif hissettiğim anlardan bir tanesi.

İnişli çıkışlı bir süreç olacak bu ama moralimi yüksek tutuyorum. Merak etmeyin, iyileşeceğim. Tedavimin izin verdiği noktaya kadar çalışabileceğim son ana kadar çalışacağım. Bu da inşallah 3 bölüm daha olacak. Pandemi sürecinden geçtiğimiz için bu benim tercihimden maalesef ki daha erken bir vakit. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan, her an destek olan canım aileme, canım @menajerimiaradizi ekip arkadaşlarıma, @startv 'ye ve elbette ne karar alırsam alayım hep arkamda olduğunu hissettiren @ayyapim'a çok teşekkür ederim."

43 yaşındaki Canan Ergüder'e sosyal medyada destek mesajları yağdı.

Kaynak: Snob Magazin

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