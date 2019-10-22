Meme kanserine karşı pembe tişörtle zumba yaptılar

22.10.2019 19:06

Burdur'un Bucak ilçesinde "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında 30 kadın, pembe tişörtler giyerek zumba yaptı.

Meme kanserine dikkat çekmek amacıyla Recai Tosyalı Düğün Salonu'nda zumba etkinliği düzenlendi. Burada bir araya gelen 30 kadın, iki saat boyunca eğitmenler eşliğinde zumba yaptı.

Zumba eğitmeni Gülsüm Çelik, ekim ayının meme kanseri farkındalık ayı olduğunu vurguladı. Kendilerinin de farklı bir etkinlik yapmak istediklerini aktaran Çelik, "Zumba bu konuda çok hassas. Farkındalık oluşturmak amacıyla zumba ile kansere karşı savaşmak istedik." dedi.

Geçen yıl meme kanserine yakalanan ve gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşan Fatma Sak da etkinlikte yaşadığı süreci anlattı.

Öncelikle kanserle yaşamayı öğrendiğini dile getiren Sak, "7 Mart hayatımda bir dönüm noktası oldu. O gün teşhis konuldu. Birinci evredeydi. Ameliyatım kolaydı." diye konuştu.

Kadınlara da sık sık kontrol yaptırmalarını öneren Sak, "(Bende birşey yok, hiçbir belirti yok) demeyin. Korkmayın, herkesin başına böyle şeyler gelebilir. Önemli olan erken tanı." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılandan Büşra Yıldız da farkındalık oluşturma adına kadınların gücünü göstermek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Kaynak: AA