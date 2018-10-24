Meme kanserine dikkat çektiler

GAZİANTEP - Gaziantep'te yer alan Fitnat Nuri Tekerekoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri Biyoloji Öğretmenleri Elife Haksever öncülüğünde meme kanserine dikkat çekmek amacıyla hastalık ile ilgili sunum yaptı. Öğrencilerin sunumu velileri ve öğretmenleri dinledi

Gaziantep'in köklü liselerinden biri olan Fitnat Nuri Tekerekoğlu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, Biyoloji Öğretmeni Elife Haksever öncülüğünde toplumda görülme sayısı giderek artan meme kanserine yönelik bilgilendirici bir panel düzenledi. Lisenin toplantı salonunda düzenlenen panele Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Şube Müdürü Belgin Sarıfakı ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Mehmet Emin İnce de katılırken, Gaziantep Özel Hatem Hastanesi'nin destek verdiği programa öğrenci velileri ve öğrenciler yoğun katılım sağladılar.

Panelde meme kanserinde erken teşhisin önemi Elife Haksever ve öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli sunumlarla anlatılırken, İl Sağlık Müdürlüğü ve Hatem Hastanesi personelleri de meme kanserine karşı alınması gereken önlemlerden ve bu yönde yürütülen projelerden bahsettiler.

"Amacımız meme kanserine karşı bir farkındalık oluşturmak"

Panel sonrası açıklamalarda bulunan Biyoloji Öğretmeni Elife Haksever, "Bu paneli düzenlemekteki amacımız 2004 yılından beri dünyada ve Türkiye'de her geçen artan meme kanserine karşı bir farkındalık oluşturmak ve bu konuda öğrencilerimizi, dolayısıyla da aileleri bilgilendirmektir. Bu etkinliğimizin çıkış noktası ise 10. sınıf biyoloji ders kitaplarından yer alan kanser ve kanserleşme konusudur. Bu etkinliği yaparken de bunu sadece 34 öğrenciyle sınırlı tutmak istemedik ve diğer akran öğrencilerle birlikte aileleri de buraya davet ettik. Bu kapsamda erken teşhis hayat kurtarır sloganıyla yola çıktık. Temel gayemiz farklıyız, farkındayız biz kanser çeşitleri ve evreleri hakkında bilgi sahibiyiz, bu yönde halkayı genişletip halkı da bilgilendirmek istedik" dedi.

"Daha fazla insana sesimizi duyurabilmek için böyle geniş kapsamlı bir panel yaptık"

Panel hazırlayıcılarından biri olan Betül Yılgın isimli öğrenci ise, "Biz bu programı aslında ilk başlarda okul içerisinde yapıyorduk. Yani ilk olarak sadece okul öğrencilerine bilgi veriyorduk. Sonrasında bu halkayı genişletmek ve daha fazla insana sesimizi duyurabilmek için böyle geniş kapsamlı bir panel yapmak istedik. Bu sayede insanları bilgilendirerek erken teşhisle daha fazla kişiyi hayata katmak için böyle bir yola başvurduk" diye konuştu.