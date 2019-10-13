Meme kanserine dikkat çekmek için pembe balon uçurdular

13.10.2019 16:02

Kocaeli'de, meme kanserine dikkati çekmek için "Herkes El Ele, Meme Kanseri Güle Güle" etkinliği düzenlendi.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesince, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle organize edilen etkinlik kapsamında ilk olarak bisiklet turu gerçekleştirildi.

Daha sonra İzmit Anıtpark'ta toplanan kadınlar, ellerindeki dövizler ve pembe balonlarla düdük çalarak vapur iskelesine kadar yürüdü.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney ve KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk'ün katıldığı yürüyüşe, vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

"Erken teşhis büyük önem taşıyor"

Vali Aksoy, yaptığı açıklamada, meme kanserinin, kadınların yakalandığı en riskli kanser türü olduğunu belirterek, "Erken teşhis, kanser için büyük önem yaşıyor. Bu yönüyle farkındalık oluşturmak adına bugünkü etkinlik de önemli bir katkı sunacaktır." diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Hülagü de etkinliğin önemine değinerek, "Özellikle Marmara Bölgesi ve Türkiye açısından, erken tanı ve tedavi noktasında üniversitemizin çok iyi bir yerde olduğunu, gerek tanı gerek tedavi noktasında hiçbir eksiğimizin olmadığını özellikle belirtmek istiyorum." dedi.

"Meme kanserinde farkındalığı artırmak gerekiyor"

KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cantürk de çok önemli bir konuya dikkati çekmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Türkiye'de ve dünyada son 20 yılda sağlık hizmetlerinde önemli değişiklikler olduğuna işaret eden Cantürk, "Ancak tanı ve tedavi olanaklarındaki gelişmelere rağmen meme kanseri özellikle kadınlar için birinci sırada yer alıyor. Erken tanıyla hastalık tedavi edilebilir, yaşamlar kurtarılabilir, maliyetler azaltılabilir, aile saadetleri korunabilir. Dolayısıyla KETEM gibi erken tarama merkezlerinin daha iyi kullanılmasını sağlamak amacıyla farkındalığı artırmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından farkındalık vapur gezisi gerçekleştirildi. Körfez turunun ardından pankart, döviz ve pembe balonlarla süslenen Büyükşehir Belediyesine ait yolcu vapurundan, Osman Gazi Köprüsü yakınlarında gökyüzüne yüzlerce pembe balon bırakıldı.

Kaynak: AA