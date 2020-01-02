Meme kanseri teşhisinde yapay zeka doktorları geçti: Hata oranı neredeyse 4 kat azaldı
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Meme kanseri teşhisinde yapay zeka doktorları geçti: Hata oranı neredeyse 4 kat azaldı

Teşhis koymada büyük bir başarıya imza atan yapay zekanın mamogramları inceleyerek çıkarttığı sonucun tek bir doktorun koyduğu teşhisten daha doğru olduğu gözlemlendi

02.01.2020 12:37 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:37
Meme kanseri teşhisinde yapay zeka doktorları geçti: Hata oranı neredeyse 4 kat azaldı

Meme kanserine karşı mücadelede bilim insanları yapay zeka sayesinde önemli bir zafer kazandı. Health'de ve 'de Imperial College London Üniversitesi'ndeki bir grup araştırmacı yaklaşık 29 bin kadının mamografi görüntülerini inceleyebilen yapay zeka geliştirdi.


Teşhis koymada büyük bir başarıya imza atan yapay zekanın mamogramları inceleyerek çıkarttığı sonucun tek bir doktorun koyduğu teşhisten daha doğru olduğu gözlemlendi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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