09.10.2019 13:36

Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan,"Meme kanserini olabildiğince erken yakalamak tedavi şansımızı arttırmaktadır."dedi.

Kalkan, Atatürk Anıtı'nda Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen etkinlikte, meme kanserinin memedeki hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla ortaya çıktığını belitti

Türkiye'de kadınlarda en sık görülen meme kanserinin önlem alınmadığı taktirde ölüme neden olabileceğini ifade eden Kalkan, Türkiye'de her 4 kadından birinin meme kanseri olduğunu aktardı.

Obezite ve hareketsiz bir yaşamın meme kanserinde risk faktörü oluşturduğunun altını çizen Kalkan, "Meme kanserini olabildiğince erken yakalamak tedavi şansımızı arttırmaktadır. Erken teşhiste en önemli faktör de bu konuda bilgilendirmedir. Bu konuda KETEM'lerde tarama testleri yapmaktadır." dedi.

Kalkan, kanser riskinini azaltmak için, vatandaşlardan sağlıklı beslenmelerini düzenli spor spor yapmalarını önerdi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İrfan Çiçin de her yıl binlerce kadının meme kanserine yakalandığını belirterek tarama yöntemleri ve erken tanının önemine vurgu yaptı.

Etkinliğe, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile kadınlar katıldı.

Kaynak: AA