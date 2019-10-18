Meme estetiği operasyonları

18.10.2019 15:31

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Meme estetiği cerrahisi, göğüslerinin şeklinden dolayı rahatsız olanlar için uygulanan ve ideal meme boyutu ve şekline kavuşmasını sağlayan estetik operasyonlardır.

Meme büyütme: Meme büyütme ameliyatında, cerrahınız göğüs dokusunun altına ya da genellikle göğüs kasının altına bir implant yerleştirerek göğüsleri büyütür. Meme implant, meme dokusuna benzeyen bir kabuğun içine doldurulmuş silikon jel ya da tuzlu su çözeltisinden oluşabilir. Doğal meme dokusunu andıran bir özelliğe sahiptir.

Meme küçültme: Memenin aşırı büyümesi; memenin gelişimine, gebeliğe ve aşırı kilo alımına bağlı olarak çok sık karşılaşılan bir estetik sorundur. Memenin formu güzel ancak aşırı büyükse ve bu durumun aşırı yağlanmadan kaynaklandığı düşünülüyorsa yalnızca liposuction yöntemi ile göğüsler bir ölçüde küçültülebilir.

Meme dikleştirme: Göğüs dikleştirme, sarkık göğüsler için uygulanan fazla meme dokusunun alınarak göğüs uçlarının ideal pozisyonuna getirme operasyonudur. Çoğu zaman göğüs dikleştirme ile göğüs büyütme operasyonlarını birleştirilir. Göğsünüzü doğru bir şekilde konumlandırılabilir ve onlara şekil vermek için göğüs dikleştirilebilir, implant ile kaybedilen hacim geri kazandırılabilir.

Meme asimetrisi: Aslında her göğüs asimetriktir. Ancak bazı kişilerde bu durum ilk bakışta dışarıdan belli olacak belirgindir. Asimetrik meme göğüs şeklinin, boyutunun ve meme başı pozisyonunun diğer memeye göre farklı olmasıdır. Büyük boyutta göğüs asimetrisi psikolojik durumundan kıyafet seçimine kadar çeşitli sıkıntılara yol açabilir. Özgüven sorununa yol açabilir.

Meme implantı türleri

Meme implantı tuzlu su (tuzlu su) ya da silikon jel ile doldurulmuş yumuşak bir silikon kabuktur. Silikon daha doğal görünümlü bir meme yaratabilir, çünkü ağırlığı ve dokusu daha çok meme dokusuna benzer. Bu nedenle günümüzde silikon jel implantlar çok daha fazla tercih edilmektedir. Meme büyütme estetiği cerrahisi estetik cerrahlar tarafından yapılır.

3D meme estetiği tasarımı

Günümüzde 3D tasarımı cihazları ile ideal göğüs şekli ve boyutu hastayla birlikte tasarlanabiliyor. Hologram ya da 3D mask teknikleri ile yeni göğüs şekli operasyondan önce kişiye gösterilebilir.

Meme estetiği cerrahisi hakkında bilinmesi gerekenler

Meme implantı cerrahisi genellikle genel anestezi kullanılarak yapılır. Genellikle aynı gün eve dönülebilir. Çalışmaya ya da normal rutine 3 gün içinde dönülebilir. Diğer aktivitelere ise 6 hafta ya da daha erken bir zamanda geri dönülebilir. Yine de birkaç hafta boyunca yorucu aktivitelerden uzak durulmalıdır.

Meme estetiği operasyonları kadınların özgüvenini ve mutluluğunu artıran, hasta memnuniyetinin en yüksek olduğu estetik uygulamaların başında yer almaktadır.