Meme büyütme estetiği hangi durumlarda yapılır?

Göğüs büyütme çeşitli sebeplerden dolayı talep edilir. Bunların en başında doğal boyutu küçük olan göğüsler büyütülür. Kilo kaybı, gebelik ve emzirme sonrası şekli ve boyutu değişen göğüsler tekrar eski haline getirilir. Asimetrik göğüsleri simetrik hale getirilir. Meme kanseri tedavisi gibi göğüslerin boyutunu ve şeklini olumsuz etkileyebilecek durumlardan sonra onarım yapmak için uygulanır.

Meme büyütme estetiğinde boyut çok önemli!

Hastanın boyu ve kilosuna yani genel vücut yapısına dikkat ediyoruz. Uzun boylu ve fazla kilolu kişilerde daha büyük protezler kullanıyoruz. Örneğin kısa boylu bir hastada D cup göğüsler çok rahatsız edici bir görünüm oluştururken, uzun boylu bir hastada ise B cup göğüsler çok küçük görünebilir.

Hastanın göğüs kafesi şekline dikkat ediyoruz. Bazı kişiler uzun boylu olsalar da göğüs kafesleri dar olabiliyor. Yine kısa boylu hastaların geniş bir göğüs kafesi bulunabilir. Ayrıca bazen göğüs kafesi ön-arka çapta içeri doğru dönük (pectus excavatus) ya da dışarı doğru çıkık (pectus carinatum) olabiliyor. Bu durumların hepsi seçilecek protezin büyüklüğünü fazlasıyla etkiliyor.

Hastanın var olan göğüslerinin büyüklüğüne ve meme dokusuna dikkat ediyoruz. Hastada ameliyat öncesi yeterli büyüklükte ve miktarda meme dokusu varsa protezi kaplayabileceği için rahatlıkla daha büyük bir protez kullanılabilir. Fakat meme dokusu az ise protezin büyüklüğü dışarıdan belli olmamasını sağlayacak büyüklükte olması gerekebilir. Kısacası var olan meme dokusunun boyutuna uyacak şekilde protezin büyüklüğü belirlenir.

Göğüslerde büyüklük açısından simetriye de çok dikkat ederiz. Pek çok kadının göğüslerinde asimetri vardır ve bu son derece doğaldır. Bu fark karşıdan bakıldığında çok belirgin değilse göğüslerin asimetrik duruşunu düzeltmeye gerek yoktur. Ancak asimetrinin çok belirgin olduğu hastalarda küçük tarafa daha büyük protez konulması gerekebilir.

Göğüs büyütme ameliyatında yara izi kalır mı?

Göğüs büyütme ameliyatı ortalama 40-45 dakika içinde ameliyat tamamlanarak hasta daha estetik bir göğüs yapısına kavuşturulur. Meme implantında kesi izleri göğüslerin doğal kıvrımlarına gizlenerek yapılır. Meme altına atılan kesik oradaki doğal kıvrımla uyumlu olur ve vücudun diğer bölgelerinin aksine buradaki kesik izi genişlemez ya da kaymaz. Meme büyütme estetiğinde meme ucuna giden bütün yapılar (süt yolu, sinirler, damarlar vb.) değişmeden kalır. Memenin emzirme gibi işlevlerine zarar vermez.

Göğüs stilimizi nasıl seçmelisiniz?

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk; damla stili meme mi, yoksa yuvarlak meme mi istiyorsunuz? Buna karar verirken belinizin inceliği, omuzlarınızın genişliği ve basen genişliğinizin de çok önemli olduğunu unutmayın. Dar omuzlu kişilerde yuvarlak göğüs, damla tipi göğüs kadar güzel durmaz. Omuzlarınızın çok daha dar görünmesine neden olur. Kemik yapınız ve vücut hatlarınız çok inceyse büyük implantlar doğal durmayacaktır. Ya da kalın bir beliniz varsa damla tipi meme implantları belinizin daha da kalın görünmesine neden olabilir. Cerrahınızın tavsiyesini almalısınız, vücut tipinize en uygun implantı tavsiye edecektir.

Günümüzde 3D simülasyon cihazları, 3D Mask ve hologram göğüs büyütme tekniği ile ameliyattan önce nasıl bir buruna sahip olunacağı görülebilir. Bu sayede vücut tipinize en uygun göğüs şekline ve boyutuna karar verebilirsiniz.

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