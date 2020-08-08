Memduh Büyükkılıç'tan Yahyalı ve Develi ziyareti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin yöresel ürünlerinin turizm değerine dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin yöresel ürünlerinin turizm değerine dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.

Yahyalı ve Develi ilçelerini ziyaret eden Büyükkılıç, buralarda yaptığı açıklamada, Kayseri'nin her yönüyle turizm kenti olması için çok yönlü çalışmalar yürüttüklerini, ilçelerdeki yöresel değerlerin de şehrin kimliğine önemli katkılar sağlayarak zenginleştirdiğini ifade etti.

Kent merkezi ve ilçelerdeki yöresel tatları ve yöresel değerleri gün yüzüne çıkarmanın hem şehre hem de ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Yurtiçi ve yurtdışından gelen misafirlerimize en güzel verilecek hediyelerden biri, Yahyalı halısı. Yüzde 100 yün olması, kök boya kullanılması, ilmek sıklığı ve modelleriyle ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Zaten halıcık Yahyalı halkının eskiden gelen kültürlerinden biri. Hem Kayseri'deki hem de ilçelerimizdeki değerleri yansıtmak, bizler için çok önemli. Ayrıca Türkiye'nin en önemli çerezlik tescilli kabak çekirdeği Develi'de olması şans. Develi ziyaretimiz sırasında bize ikramlarda bulunuldu. Lezzeti muazzam. Türkiye'nin kabak çekirdeği üretiminin yarısına yakını Develi'de ve Tomarza'da yetişiyor. İşte böyle güzel bir şehirde yaşıyoruz."

Kaynak: AA