Memduh Büyükkılıç, Resmen Adaylık Başvurusunda Bulundu

AK Parti'nin yerel seçimlerde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterdiği mevcut Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanlığına resmen adaylık başvurusunda bulundu.

AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen törende, AK Parti Genel Merkezinden, büyükşehir belediye başkan adaylarının resmi başvurularını 19 Aralık Çarşamba gününe kadar yapmalarının istenmesi üzerine, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Büyükkılıç adaylık için resmi başvurusunu yaptı.

Törende açıklamada bulunan Büyükkılıç, "Resmi müracaatımızı AK Parti İl Başkanlığımıza yaptık. Sevdamız Kayserimize, kadim milletimize hizmet yolunda Rabbim bizleri muvaffak etsin. Hayırlı olsun." dedi.



İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da "Genel Merkezimizin talimatları ile bugün tüm büyükşehir belediye başkan adaylarının müracaat günü olarak seçildi. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız ve Melikgazi Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç da partimize gelerek resmi müracaatını yaptı. Rabbim hayırlı etsin." diye konuştu.

Kaynak: AA