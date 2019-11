Memduh Boydak'ın oğluna, FETÖ'den beraat

07.11.2019 14:33 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:33

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen ve ismi Erciyes Anadolu Holding olarak değiştirilen Boydak Holding eski CEO'su Memduh Boydak'ın oğlu Can Furkan Boydak (26), tutuksuz yargılandığı davada beraat etti.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Can Furkan Boydak, hazır bulundu. Kapatılan Bank Asya'da 2014 yılında hesap açtırdığı iddiasıyla 'örgüte yardım etme' suçundan dava açılan Boydak, banka hesabının bilgisi dahilinde açılmadığını öne sürdü. Sanık Can Furkan Boydak, "Babam Memduh Boydak, benim bilgim dışında açtı. 7 yıldır Amerika'da yaşıyordum. Basında çıkan haberlerden sonra böyle bir hesabım olduğunu öğrendim. Babam bilgi vermemişti" dedi.Mahkeme heyeti, sanık Can Furkan Boydak'ın, Boydak ana dosyasında Memduh Boydak'ın söz konusu hesapları kendisinin açtığını belirten ifadelerini gerekçe göstererek, beraatına karar verdi. Geçen yıl 12 Temmuz'daki ana dosyanın karar duruşmasında Memduh Boydak, 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: DHA