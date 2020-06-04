Memduh Başkanla neşeli bir gün
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Memduh Başkanla neşeli bir gün

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 18 yaş altındaki gençlerin 6 saatlik sokağa çıkma izninde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'nin 'Sokakta Şenlik Var' etkinliğinde çocuklar ve gençlerle neşeli bir gün geçirdi.

Memduh Başkanla neşeli bir gün
04.06.2020 11:30 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:33

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 18 yaş altındaki gençlerin 6 saatlik sokağa çıkma izninde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'nin 'Sokakta Şenlik Var' etkinliğinde çocuklar ve gençlerle neşeli bir gün geçirdi.

Covid-19 salgını süresinde sokağa çıkma yasağı 6 saatliğine kaldırılan 18 yaş altı gençler ve çocuklar sokağa çıkmanın keyfini çıkardı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. çocuk ve gençlerin gönüllerince eğlenebilmesi amacıyla İnönü Parkı'nda "Sokakta Şenlik Var" adıyla bir etkinlik düzenledi. Çocuk ve gençlerin mutluluklarını paylaşmak isteyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da etkinliğe katıldı. Sosyal mesafeye sürekli dikkat eden ve gençleri de bu konuda sık sık uyaran Başkan Büyükkılıç, maske, mesafe ve temizlik konusunda ne kadar hassasiyetle davranılması gerektiğini gençlere bir kez daha anlattı ve maskesi olmayan çocuklara maske takarak örnek oldu.

ÇOCUKLAR GİBİ ŞENDİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'nin hazırladığı etkinlikte çocuklar için ip atlama, köşe kapmaca, taş üstüne taş, top oyunları gibi birbirinden farklı oyunlar yer aldı. Müzik eşliğinde oynanan oyunlara Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da neşesi ve bitmek bilmeyen enerjisiyle katıldı. Başkan Büyükkılıç, önce çocuklarla köşe kapmaca oyununu keyifle oynadı. Daha sonra da çocuklarla ip atlayan Başkan Büyükkılıç, çocuklar için mutluluk kaynağı oldu. Başkan Büyükkılıç, ip atlarken herkese alkış tuttu. Çocuklarla topta oynayan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'de yaşlısının arkasında, gencinin de yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. 7'den 70'e her yaş grubuna hitap edebilen Başkan Büyükkılıç, etkinlikte en az çocuklar kadar eğlendi.

MİNİKLERİN BAŞKAN SEVGİSİ

Etkinlikte, tüm çocuklarla tek tek ilgilenmeye gayret gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 'başkanım, başkanım' diye seslenen bazı miniklerin sesine kulak vererek, miniklerle sohbet etti. Ayrıca topu olmayan çocuklara da top hediye eden Başkan Büyükkılıç, miniklerin kalbinde adeta taht kurdu.

Çocukların sokakları ve parkları çok özlediğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Yavrularımız sokakları özlemiş, parklarımızı özlemiş, aileleriyle birlikte mevzuata uygun olarak dışarıya çıkmış olan canlarımıza, bir bakıma hem etkinlik yapmak hem onların gönlünü hoş tutmak, şehrimize sahip çıkmak anlayışı içerisinde onlarla buluştuk, eşlik ettik ve bazen oyunlarına da katıldık. Görüldüğü gibi İnönü Parkı'mızda yavrularımız eğleniyorlar, keyif alıyorlar bizlerde seviniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Çarşamba ve Cuma günlerini evlatlarımıza ayırdı onları çok seviyor. Onlarda kurallara uyuyor, maskelerini takıyorlar. Mesafeye uyuyorlar, temizliği ihmal etmiyorlar" dedi.

SOSYAL MESAFELİ FOTOĞRAF ÇEKİMİ

Yeni normal hayatta tedbirlere dikkat edilmesinin önemini sürekli vurgulayan Başkan Büyükkılıç, fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlarla sosyal mesafeyi koruyarak fotoğraf çekindi. Sürekli gündeme getirdiği 'MMT'yi bir kez daha dile getiren Başkan Büyükkılıç, "Demek ki Maske, Mesafe, Temizlik bunları sağladığımızda herhangi bir sorun yok. İnşallah bu dönemde geçecek. Yavrularımızın gözlerinden öpüyor, sağlıklı, mutlu nice günler, yıllar, ömürler niyaz ediyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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