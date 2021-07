Memduh Başkan Develi'deki muhtarlarla bir araya geldI

Develi Muhtarlar Derneği'nin organizasyonuyla Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı hemşerimiz Dr. Memduh Büyükkılıç ilçe protokolü ve muhtarlarla bir araya gelip istişarelerde bulundu.

Develi Belediyesinin Çanakkale Anıt Parkı alanında yap-işlet-devret modeliyle yaptığı Cıvıklı Evi'nde yapılan toplantıya Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, kuru amirleri, siyasi parti temsilcileri ve ilçe muhtarları katıldı. Programa ev sahipliği yapan Develi Muhtarlar Derneği adına selamlama konuşması yapan Develi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Ganioğlu yaptığı hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini ilettikten sonra mahallelerin taleplerini bildirdi. Muhtarların kendisinin uç beyi olduğunu ve hizmetleri muhtarların eliyle ulaştırdığını belirten Cabbar Başkan "Muhtarlarımızla birlik ve uyum içinde Develimizin eksikliklerini tamamlamak için var gücümüzle gayret göstermeye devam edeceğiz. Bu hususta her zaman bizlerin destekçisi olan, gerek tecrübesi ve birikimiyle gerekse ekip ve ekipman desteği ile Develimiz için üretilen her hizmette elini taşın altına koyan kıymetli büyükşehir belediye başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyor, yapılan toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. Develi'de her kurum ve kuruluşla tam bir uyum ve muhabbetin olduğunu belirten Kaymakam Duru "Muhtarlarımız bizlerin eli ayağı, Develimizin nabzını onların verdiği doğru bilgilerden tutuyoruz. Bu birlik ve beraberliğin daim olmasını diliyor, hizmetlerinden dolayı büyükşehir belediye başkanımıza Develi'li hemşerilerim adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Böylesi güzel bir organizasyon hazırlayıp kendisini davet ettikleri için teşekkür ederek sözlerine başlayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı hemşerimiz Memduh Büyükkılıç "Kaymakamımız ve Belediye Başkanımızla sürekli istişare halindeyiz. Develimizden gelen her talebin olması yönünde idare ortaya koyuyorum, inşallah bundan sonra da böyle olacak. Develimizin eksiği olan hizmet ve projeleri üretmeye devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu. Terminal yapımı başta olmak üzere yürütülen projeler hakkında da bilgiler veren Memduh Başkan son olarak muhtarlardan gelen soruları cevaplandırdı.

Kaynak: Bültenler