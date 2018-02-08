Münbiç'te Skandal Görüntüler! ABD Askerleri, PKK ile Birlikte Nöbet Tutuyor

ABD, Türkiye'nin Afrin'de sonra operasyon düzenleyeceği Münbiç'te alarma geçti. PKK'lı teröristlerle yan yana nöbet tutan Amerikalı askerlerin skandal fotoğrafları ortaya çıkarken, ABD'li askerler, Mehmetçik'e 1,5 kilometre mesafede bulunuyor.

PKK'LILARLA BİRLİKTA SINIR NÖBETİ TUTUYORLAR

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin Afrin'le birlikte Münbiç'in de terörden arındırılacağı yönünde verdiği kararlılık mesajları sonrası harekete geçti. Amerikalılar, işgal altında tuttukları Münbiç ile Fırat Kalkanı'nın birleştiği yerde hem devriye geziyor hem de PKK'lılarla birlikte sınır nöbeti tutuyor.

TSK VE ÖSO GÜÇLERİNE 1,5 KM MESAFEDELER

Münbiç'in batısında yer alan ve Mehmetçik ile ÖSO'nun Fırat Kalkanı bölgesine sıfır noktada bulunan Seyyade, Aseliyye, Muhsine, El Farat, Um Meadise, Şeyh Yahya ve Cübbel Arus köylerinde sürekli devriye gezen ABD askerleri, Dandaniye ve Seyyade köylerinde ise PKK'lı teröristlerle birlikte 24 saat nöbete başladı. TSK ve ÖSO birliklerine bir buçuk kilometre mesafede nöbet tutan ABD askerlerinin skandal görüntüleri ortaya çıktı. (Kaynak:Yeni Şafak)