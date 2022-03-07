MELTEM, YOL SÜPÜRME ARACIYLA SOKAKLARI TEMİZLİYOR

MERSİN'in merkez Mezitli ilçesinde henüz üniversite öğrencisiyken temizlik işçisi olarak çalışmaya başlayan Meltem Durul, 7 yıldır yol süpürme aracı üzerinde sokakları temizliyor.

Henüz üniversite öğrencisiyken temizlik işçisi olmak için başvurduğu belediyede işe alınan Meltem Durul, 7 yıldır yol süpürme aracıyla sokakları temizliyor. İlk olarak işe yol süpürerek başlayan Durul, yol süpürme aracının alınmasının ardından bu kez aynı işi araçla yapmaya başladı. Temizlik personeli olduğu esnada üniversite okuyarak mezun da olan Durul, iki de çocuk sahibi oldu. İşinde ilk olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Durul, "7 yıldır yol süpürme aracını kullanıyorum. Bu uygulama başka belediyelere de örnek oldu. Şimdi başka belediyelerin de benzer uygulamalar yaptığını duydum ve ilk olduğum için son derece mutluyum. Artık bana alıştılar. Sonra diğer belediyelerde de kadın çalışanların araç kullanmaya başladığını gururlanarak görüyorum. Sabahın ilk ışıklarıyla aracımın direksiyonuna geçip müziğimi dinleyerek sokakları süpürüyorum. Bir kadın isterse her işi yapabilir. Kadınlar güçlüdür ve ben çalıştıkça daha güçlü olduğumu görüyorum. Kadınlar istediği zaman her şeyi başarabilir" ifadelerini kullandı.

Durul, tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutladı.