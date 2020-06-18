MELTEM ŞİŞLİ DAVASINA KATILMA TALEBİNDE BULUNAN MAZLUM-DER AVUKATINDAN AÇIKLAMA İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı ve şimdiki İBB Daire Başkanı Meltem Şişli'nin, İSMEK'in kadın çalışanlarına aşağılayıcı ifadeler kullandığı iddiasıyla yargılandığı davaya MAZLUM-DER de katılma talebinde bulundu.

İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı ve şimdiki İBB Daire Başkanı Meltem Şişli'nin, İSMEK'in kadın çalışanlarına aşağılayıcı ifadeler kullandığı iddiasıyla yargılandığı davaya MAZLUM-DER de katılma talebinde bulundu. MAZLUM-DER avukatı Deliduman 'Bu kadının hala görevde olması kabul edilemez, Belediye toplu bir şekilde soruşturma geçirmelidir dedi.

'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Meltem Şişli'nin davasına İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUM-DER) adına Avukat Muşir Deliduman da katılma talebinde bulundu.

BELEDİYE İŞÇİ ATIMLARIDA FİŞLEMELER OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yapan Deliduman, dün görülen davaya gözlemci olarak katıldığını belirterek 'Gözlemlerimiz sırasında İBB Genel Sekreter Yardımcısının 18 kadına kılık kıyafetlerinde ve cinsiyetçi yaklaşımla hakaret ve tehditlerini gördük bu tamamen mobing uygulamaktır. Aklımıza şu geldi 'Aman Allah'ım 28 Şubat geri mi dönüyor.' Belediye seçimlerinden sonra işçi atılımları noktasında çok büyük fişlemeler olduğunu düşünüyoruz. O mağdurlara 'Başka akrabalarınız belediyede çalışıyor mu' şeklinde sorular sormuş. Böylece bir etiketleme şeklinde fişleme yapıldı. ifadelerini kullandı.

BELEDİYE TOPLU BİR ŞEKİLDE SORUŞTURMA GEÇİRMELİDİR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın bu konuda atıl kaldığını öne süren Avukat Deliduman, 'Şişli ciddi bir soruşturma geçirmeli, bunlar kabul edilemez bir durum. dedi. Şişli'nin çalışanların kıyafetiyle ilgili söylediği sözler iddiasına da değinen Deliduman 'Meltem Şişli ne bir moda uzmanıdır ne de bir evlilik arabulucusudur. Şişli sadece çalışma hürriyetini kısıtlamamış, SEDAV sözleşmesini ihlal etmiş ve Türk Ceza Kanunu'ndaki suç maddelerini işlemiştir. Belediye toplu bir şekilde soruşturma geçirmelidir çünkü bu kadın üst sekreter görevinde hala görevdedir. Bu kabul edilemez bir durumdur. Bugün müdahil dilekçemizi verdik, yargılamalara dahil olmak istiyoruz. MAZLUM-DER olarak nerede bir hak ihlali olursa olsun; bu 28 Şubat'ı ve Orta Çağ'daki cadı avını hatırlatan duruma seyirci kalmayacağız, etkin bir şekilde müdahale edeceğiz.

Mahkeme, müdahillik talebinin kabul edilip edilmeyeceğine tutuksuz sanık Meltem Şişli'nin yargılanacağı ikinci duruşmada karar verecek.

Kaynak: DHA