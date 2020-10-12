Meltem Şarkışlalı'nın Türkiye'ye getirdiği kas robotu Tesla Slim sayesinde tek seansta 13 santim incelmek mümkün

Zayıflama ve Kozmoloji Uzmanı Meltem Şarkışlalı ve Diyetisyen Eda Ülkü tarafından Türkiye'ye getirilen kas robotu Tesla Slim, ameliyatsız incelme daralma ve zayıflatma konforu yaşatıyor.

Tek seans uygulama sonrası 13 santime kadar bölgesel yağlarda incelme ve daralma sağlayan kas robotu Tesla Slim özellikle hareket kısıtlılığı yaşayan ve egzersiz yapamayanlar için bilim adamları tarafından keşfedildi.

260 SAAT SPOR YAPMIŞ GİBİ SIKILAŞMA SAĞLIYOR

Hollywood starlarını sporsuz zayıflatan ve tek seanslık uygulama ile hem daralma hem sıkılaşma hem de 2 beden incelten Tesla Slim teknolojinin son harikası. Amerika'da keşfedilen Tesla Slim spor yapmak istemeyenlere hareket edemeyenlere zayıflama konforu sunuyor. Adeta zayıflama robotu olan Tesla Slim uygulama sonrası kişiye 20 dakikada 260 saat spor yapmış gibi sıkılaşma sağlıyor.

KAS OLUŞUMUNA YARDIMCI OLUYOR

Bölgesel yağlardan özellikle göbek, karın, bacak içi, kol içi sarkmalardan şikayetçi olanlar için yağ metabolizmasını harekete geçirerek kas oluşumuna yardımcı oluyor.

İlk kez incelme, sıkılaşma ve kas oluşumu sağlayan Kas robotu her yaş grubuna kolaylıkla uygulanabiliyor. Zayıflama uzmanı Meltem Şarkışlalı ve Diyetisyen Eda Ülkü tarafından Türkiye'ye getirilen ve uygulanan sistem yüz güldürücü sonuçlar veriyor. Diyetisyen Eda Ülkü "Sadece diyet yaparak danışanların mutsuz olduğunu ve hareketsiz kalarak istedikleri sıkılaşmaya sahip olamadıklarını gözlemlediğimiz zamanda Tesla Slim uygulayarak sıkılaşma haricinde hızlı kilo vermeyi ve vücuttan yağ atılımının daha hızlı gerçekleştiğini danışanlarımızda gözlemlediğini belirtti."

TEK SEANS SONRASI SIKILAŞMA MÜMKÜN

Özellikle bel fıtığı olan tansiyon, diyabet hastaları ve hareket edemeyenler bu sistem sayesinde tek seans sonrasında sıkılaşma, beden olarak daralma sağladıkları gibi ilk defa kaslarını çalıştırma imkânı bulabildiler.

Uygulama sırasında uyku hali yaşanırken metabolizma hızlandıran yağ yakımını gerçekleştiren Tesla Slim hareket edemeyenlerin ve kilo veremeyenlerin imdadına yetişiyor.

Türkiye'ye yeni gelen tesla slim sistemi ilk seanstan itibaren incelme sıkılaşma ve hafifleme konforu yaşatıyor.

Tesla Slim artık Zayıflama ve Kozmoloji Uzmanı Meltem Şarkışlalı'nın sayesinde Türkiye'de. İstanbul'da Ataşehir ve Şişli'deki şubelerinde uygulaması gerçekleşen Tesla Slim hakkında bilgi almak isteyenler uzmanlardan ücretsiz bilgi için: 0(533) 660 39 93 numaralı hattan ulaşabilirler. Ayrıca profesyonel uzmanlardan detaylı muayene ve ön görüşme ücretsiz!

Instagram üzerinden yenilikleri takip etmek isterseniz: @meltemsarkislaliofficial ve @melsslimlight hesaplarını takip edebilirsiniz.