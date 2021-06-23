Meltem Miraloğlu öyle bir şey yaptı ki... Duyanlar şaştı kaldı

'Hayat Devam Ediyor' dizisiyle şöhrete kavuşan oyuncu Meltem Miraloğlu, 2018 yılında ABD'ye yerleşmiş, bir süre sonra da burada tanıştığı 80 yaşındaki Patrick ile evlenmişti. Uzun zamandır Amerika'da yaşayan Miraloğlu, organlarını bağışladığını açıkladı.

Oyunculuk kariyerine ara veren Meltem Miraloğlu, sonrasında Amerika'ya yerleşmişti. Orada kendisinden 48 yaş büyük ABD'li Patrick Grady ile nikah masasına oturan oyuncu, aradığı mutluluğu bulamamış eşi tarafından terk edilmişti.

Bir ailenin yanına çocuk bakıcısı olarak yerleşen Miraloğlu, kendine yeni bir yol çizmişti. Amerika'da yeni bir hayata başlayan genç oyuncu, sürpriz bir karar aldı.

"ORGAN ALACAK PARASI OLMAYAN İNSANLARA BAĞIŞLADIM"

Organlarını bağışlamak için gönüllü olan Miraloğlu, "Amerika'da organ bağışı yaptım. Ben öldükten sonra bütün organlarımı, anne-babası olmayan ve organ alacak parası olmayan insanlara bağışladım" mesajını paylaştı.

"TEKLİF GELMİYOR"

2019 yılında Amerika'ya yerleşen Meltem Miraloğlu, "Beni ekranda görememenizin sebebi, şu an bir proje teklifi gelmiyor ve proje teklifi alamadığım için ben bugün Amerika'dayım ve beni ekranda göremiyorsunuz" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Snob Magazin