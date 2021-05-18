Meltem Miraloğlu'na kalacak miras dudak uçuklattı

Oyuncu Meltem Miraloğlu ve kendisinden 48 yaş büyük eşi Patrick Grady yine gündem oldu. Miraloğlu'nun ayrıldığı ABD'li kocasına vasiyet karşılığı döndüğünü ortaya çıktı. İşte Patrick Grady vefat ettiği takdirde Meltem Miraloğlu'na kalacak servet...

Oyuncu Meltem Miraloğlu ve kendisinden 48 yaş büyük eşi Patrick Grady yine gündem oldu. Miraloğlu'nun ayrıldığı ABD'li kocasına vasiyet karşılığı döndüğünü ortaya çıktı. İşte Patrick Grady vefat ettiği takdirde Meltem Miraloğlu'na kalacak servet...

YİNE GÜNDEM OLDU

"Hayat Devam Ediyor" isimli dizideki çocuk gelin rolü ile ünlenen oyuncu Meltem Miraloğlu, geçtiğimiz senelerde kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile evlenmiş ve aralarındaki yaş farkı aylarca konuşulmuştu. Yakın zamanda eşinin evinden ayrılan oyuncunun vasiyet karşılığında geri dönmeyi kabul ettiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

MELTEM'E ARABA ALDI

Eşiyle sorunlar yaşayan Meltem Miraloğlu, evden ayrılıp kendine yeni bir yol çizmişti. Sosyal medyada yayılan iddiaya göre, oyuncu eşinin kırmızı son model araba hediyesi karşılığında eve döndü. Araba ile yetinmeyen oyuncu 82 yaşındaki eşine vasiyetini yazdırdı.

BÜYÜK BİR SERVETİN SAHİBİ OLACAK

Konuşulanlara göre ekonomik durumu iyi olan Patrick Grady'nin mal varlığında yaşadığı lüks villa, değeri yüksek olan iki ev, iki spor araba, otobüs büyüklüğünde karavan, lüks bir yat ve banka hesabında yüklü miktarda para bulunuyor.Grady'nin vefat etmesi durumunda tüm mal varlığı Meltem Miraloğlu'na kalacak.

Kaynak: Snob Magazin