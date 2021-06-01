Meltem Miraloğlu'nun yeni işi şaşırttı!
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Meltem Miraloğlu'nun yeni işi şaşırttı!

Meltem Miraloğlu'nun yeni işi şaşırttı!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

82 yaşındaki Patrick ile evlenerek ABD'ye yerleşen oyuncu Meltem Miraloğlu, ticarete atıldı. İşte Miraloğlu'nun yeni işi...

Patrick Grady ile yaptığı evliliğiyle gündem olan ünlü oyuncu Meltem Miraloğlu, hayalindeki gibi oyunculuk yapamayınca ticarete yöneldi. Aslen Mardinli olan Meltem Miraloğlu, buradaki akrabalarının yaptığı bıttım sabunlarını ABD'ye getirtti.

İlk partisi büyük ilgi gören Meltem Miraloğlu, şimdi de eşi üzerine bir şirket kurup işleri büyütmeye karar verdi.

Meltem Miraloğlu'nun yeni işi şaşırttı!

Kaynak: Snob Magazin

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