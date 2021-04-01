Meltem Farah Konyalı; "Yaşadığın Koşulsuz Sevgi Mi, Yoksa Manipülasyon Mu Anlamanın Yolu? "
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Meltem Farah Konyalı; "Yaşadığın Koşulsuz Sevgi Mi, Yoksa Manipülasyon Mu Anlamanın Yolu? "

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Meltem Farah Konyalı; 'Yaşadığın Koşulsuz Sevgi Mi, Yoksa Manipülasyon Mu Anlamanın Yolu? '

Yaşadığınız sevginin gerçekten de koşulsuz sevgi mi yoksa manipülasyon mu? Nasıl anlarsınız sorusunun cevabı aslında, çok basit ipuçlarının altında diyor Konyalı.

Meltem Farah Konyalı ; "Sevmek ve sevilmek her zaman koşulsuzsa gerçek sevgidir. Yani seni sevmesi için koşul olmamalı. Tabii ki bunu olmazsa olmazlarla karıştırmamak gerekir. Bir ilişkiye başlamadan önce partnerler birbirlerine olmazsa olmaları konusunda bilgi vermelidir. Örneğin tek eşlilik, partnerlerin kırmızı çizgileri ve sınırları nelerdir? Koşul ve şart ise sevgi ile aynı alanda olamaz. Seni sevmesi için zayıflamak, kırmızı çizgilerini aşan fedakarlık yapmak, istediği kaba sığmak zorunda değilsin. Bunu yapmak için kendini zorlarsan bu geçicidir, partneri değiştirmek değil uyumlu, anlayışlı, hoşgörülü, toleranslı olmak önemlidir. Sevgi zannedilenin çoğu zaman farkında olarak ya da olmayarak manipülasyon olduğunu fark etmen için birkaç ipucu çıkardım.

Sevildiğinizi Anlamak İçin Birkaç İpucu Peki?

Meltem Farah Konyalı; "Olgun ve oturmuş bir ilişkide taktiğe ihtiyaç duymazsınız. Bir yetişkin taktik geliştirmek yerine samimi, şeffaf olur ve partneriyle konuşur. Bir problem olduğunda hislerini dile getirir. Ve birlikte çözüm yolları önerir ve senden destek talep eder. Seven yetişkin kişi suçlamaz sadece hislerini dile getirir. "Sen bana değer vermedin." yerine "Ben bu davranışından sonra değersiz hissettim."der. Konu kimin ne yaptığı değil sadece değersizlik hissesidir. Bunu kimin hissettirdiği değil neden hissedildiğidir. Ailene, arkadaşlarına, sosyal ve iş hayatına saygılı mı? Kimse kimseyi sevmek ve zaman geçirmek zorunda değil ancak saygı göstermek zorunda… Sadece senin hatırına sevmese bile saygı göstermek zorunda olduğunu bilir ve gerekirse bu konuda fedakarlıkta bulunur. Senin mecburi ilişkine saygı göstermelidir. Onlara küsme, tavır yapma şansı yok sadece saygı göstermelidir ve sadece senin için. Bir olumsuzluk ya da bir problem yaşadığında partnerin nerede? Bu durumda ya sana akıl veren bir partnerin vardır ve nazikçe kenara kaçar. Ya da seninle olduğunu hissettirir. Fiziksel olarak ya da maddi olarak yanında olamasa da elini sırtında, varlığını yanında hissettirmelidir. Uzakta ama yanında olması mümkün. Elini sırtında hissetmelisin. Sana seninleyim "Her ne olursa olsun birlikte aşarız." mesajı vermelidir. Aslına bakarsan kimse senin kurtarıcın ya da kahramanın değil. Sadece ve basitçe varlığını yanında hissettirmesi, sırtını sıvazlaması kafidir. Partnerlerin birbirini yukarı çekmesi ve yükseltmesi çok önemlidir. Yoksa yükseltip bir anda bırakıp, izliyor ve seni deniyor mu? Tartışmasız ilişki olmaz, seven önemser. Her problemi temizleyerek yol almak çok önemlidir. Bir zaman sonra biriken çöpler ilişkiyi bozar. O yüzden zaman zaman çöpü dökmek ve bunlardan arınmak ve belli aralıklarla tüm samimiyetle çözümcü olarak yol almalıdır.

Kaynak: Bültenler

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