Meltem Erensoylu'nun hayali Ferdi Baba ile düet yapmak!

29.08.2019 13:38

Meltem Erensoylu daha önce Cameron Cartio feat Khaled'in söylediği 'Henna' şarkısının Türkçe adaptasyonu 'Hey Ya' adını verdiği yeni şarkısı Temmuz çıkan şarkılar arasında radyolarda en çok çalanlar listesinde ikici sırada yerini aldı.

Telifmetre Resmi verilerine Göre; Temmuz 2019 çıkış tarihli eserler Radyo TVTop10 listesinde Meltem Erensoy "Hey Ya " şarkısıyla ikinci sırada yer alırken yeni birisim olan Erensoylu'nun Temmuz ayında radyolarda çok çalanlar listesinde Türk pop müziğinin dev isimleri Yalın , Ajda Pekkan, Murat Boz, Burcu Güneş, Irmak Arıcı & Mustafa Ceceli takip etti.

Başarı grafiği günden günde yükselen Meltem Erensoylu 10 sene önce kendini keşfeden albüm yapan Ferdi Tayfur'a sonsuz teşekkürlerini iletti. Bir Ferdi Tayfur şarkısını Cover yapacağının sinyallerini verirken en büyük isteğinin Ferdi Baba ile bir düet olduğunu söyledi.

Kaynak: Bültenler