Meltdown Fiyaskosu Bitmiyor!

Intel başta olmak üzere işlemci üreticileri, bu ayın başında ortaya çıkan kritik güvenlik açıklarıyla şoka uğradı. Bu gelişme üzerine Intel hisselerinin değeri bir anda baş aşağı olurken, firma yatırımcılarının gözünde korkunç bir itibar kaybıyla karşı karşıya kaldı.

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Intel'in yaşadığı sorunlar maalesef burada bitmiş değil. Bir hafta önce güvenlik açığını telafi etmek için yayınlanan firmware güncellemelerinin bazı cihazlarda beklenmedik yeniden başlatmalara neden olduğu ortaya çıktı. Firma bu yüzden büyük müşterilerinin bazılarından ve OEM ortaklarından son yamaları yüklemeyi geciktirmelerini istedi.

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Firmanın gelecekte daha saydam olacağına dair vaatlerine rağmen Intel'in veri merkezi grubu genel müdürü ve başkan yardımcısı Navin Shenoy, bu sorunu ancak Wall Street Journal'da yayınlanan haberden sonra doğruladı. Firma bu ana kadar büyük müşterilerinden yamayı yüklemeyi ertelemelerini "sessizce" talep etti.

Bununla birlikte Intel, aynı tavsiyeyi son kullanıcılara yapmıyor. Shenoy, konu hakkında şunları söylüyor: "Son kullanıcılar sistem ve işletim sistemi sağlayıcıları tarafından tavsiye edilen güncellemeleri uygulamaya devam etmelidir."

Wall Street Journal'ın haberine göre Intel'in bazı ortakları, firmanın müşterilerine zarar verdiğini düşünüyor çünkü firma, "mikrokod güncellemesi yapıyor ancak Intel'in bunu kullanmamanızı önerdiği önemli teknik bilgileri sağlamıyor".

Meltdown ve Spectre yamalarıyla boğuşan tek firma Intel değil, çünkü ARM ve AMD işlemciler de güvenlik açıklarına sahip. Microsoft'un yamalarının AMD işlemcilerinde açılış sorununa neden olduğunu, Ubuntu kullanıcılarının Intel işlemcilerde aynı sorunu yaşadığını görmüştük.