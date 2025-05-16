İtalya Başbakanı olarak görev yapan Giorgia Meloni'nin özel hayatı, kamuoyunda sıkça merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle "Meloni evli mi?" sorusu, hem İtalyan medyasında hem de uluslararası basında sıkça gündeme geliyor. Politik duruşuyla olduğu kadar aile hayatıyla da dikkat çeken Meloni, geleneksel evlilik anlayışına karşı farklı bir duruş sergiliyor. Peki, Meloni evli mi? Giorgia Meloni eşi kim? İşte detaylar...

GIORGIA MELONI EVLİ Mİ?

Giorgia Meloni evli değildir. Ancak uzun yıllar birlikte yaşadığı bir hayat arkadaşı olmuştur. İtalya yasalarına göre evli olmamalarına rağmen, kamuoyunda evli çift gibi anılmışlardır.

ANDREA GIAMBRUNO KİMDİR?

Giorgia Meloni'nin partneri Andrea Giambruno'dur. Giambruno, İtalya'da tanınan bir gazeteci ve televizyon sunucusudur. Uzun yıllardır Mediaset televizyon kanalında çalışmaktadır ve siyasi yorumlarıyla da bilinir. İkili evli olmamakla birlikte, birlikte bir çocuk sahibidirler. 2016 yılında dünyaya gelen kızlarının adı Ginevra'dır.

İlgili Haberler