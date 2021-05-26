Melocan tezgahlarda

Kan temizlemeden, deri hastalıklarına kadar birçok tedavi edici özelliği bulunduğu bilinen, özellikle Ordu'da çeşitli yollarla tüketilen melocan yerel pazarlardaki tezgahlarda satılmaya başladı.

Kan temizlemeden, deri hastalıklarına kadar birçok tedavi edici özelliği bulunduğu bilinen, özellikle Ordu'da çeşitli yollarla tüketilen melocan yerel pazarlardaki tezgahlarda satılmaya başladı.

Karadeniz iklimine has, endemik bitkilerden olan, ilkbaharda tarla veya orman kenarlarında yetişen melocan yerel pazarlarda yerini aldı. Ordu'da sebze pazarında satılmasına başlanan ve mıhlama, börek, turşu, kavurma ve börek içerisinde tüketilen, insan vücudundaki kanı temizleye de yardımcı olduğuna inanılan melocanın kilosu ise 20 liradan satılıyor. Sebze pazarında diğer yöresel ürünlerle birlikte melocan satışını gerçekleştiren satıcılar, kavurmasıyla meşhur olan melocanın yılın belirli dönemlerinde toplandığını belirterek, insaların dondurucularda da sakladığını ifade ediyor.

Ordu'da, çarşamba günleri kurulan yerel pazarda melocan Sari Özyürek, kavurmasıyla meşhur olan melocanın ana yemek öncesi atıştırmalık da tüketilebildiğini söyledi. Zor şartlar altında diken ucundan toplanan melocanın bölgede sevilen bir lezzet olduğunu belirten Özyürek, "Melocan Ordu'da ormanlık veya çalılık, dikenlik alanlarda toplanır. Karadeniz'de 'diken ucu sebzesi' olarak bilinir. Toplaması oldukça zor ve zahmetli kilogramı 20 liradan satılıyor. Fındıklı ve cevizli olarak da kavruluyor" dedi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı