Melocan tezgahlarda
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Melocan tezgahlarda

Kan temizlemeden, deri hastalıklarına kadar birçok tedavi edici özelliği bulunduğu bilinen, özellikle Ordu'da çeşitli yollarla tüketilen 'melocan' yerel pazarlarda satılmaya başladı.

Melocan tezgahlarda
17.06.2020 14:07 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:12

Kan temizlemeden, deri hastalıklarına kadar birçok tedavi edici özelliği bulunduğu bilinen, özellikle Ordu'da çeşitli yollarla tüketilen 'melocan' yerel pazarlarda satılmaya başladı.

Karadeniz iklimine has, endemik bitkilerden olan, ilkbaharda tarla veya orman kenarlarında yetişen melocan yerel pazarlarda yerini aldı. Ordu'da sebze pazarında satılmasına başlanan ve mıhlama, börek, turşu, kavurma ve börek içerisinde tüketilen,insan vücudundaki kanı temizleye de yardımcı olduğu bilinen melocanın kilosu 25 liradan satılıyor. Sebze pazarında diğer yöresel ürünlerle birlikte melocan satışını gerçekleştiren satıcılar, kavurmasıyla meşhur olan melocanın yılın belirli dönemlerinde toplandığını belirterek, inşaların dondurucularda da sakladığını ifade ediyor.

Yerel pazarda diğer yöresel ürünlerle birlikte melocan satışı yapan Sevda Günay, kendine has lezzete sahip, nefis bir sebze olan melocanın kavurmasıyla meşhur olduğunu söyledi. Genellikle ana yemek öncesi atıştırmalık tüketilebildiği gibi ana yemek olarak da tüketildiğini belirten Aktepe, "Melocan Ordu'da ormanlık veya çalılık, dikenlik alanlarda toplanır. Karadeniz'de 'diken ucu sebzesi' olarak bilinir. Toplaması oldukça zor ve zahmetli kilogramı 25 liradan satılıyor" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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