MELMEK tesislerinde başarılı sporcular yetişiyor

14.09.2019 12:14

Melikgazi Belediyesi Tınaztepe Sosyal Tesisleri alt yapısında yetişen Melikgazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (MELMEK) öğrencisi Elif Atik, Sivas'ta yapılan Tekvando Minikler Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu.

Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, başarılı küçük sporcuyu tebrik eden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 3 yıldır disiplinli ve özverili şekilde çalışan Atik'in 5-8 Eylül'deki şampiyonada güçlü rakiplerini geride bırakarak Türkiye ikincisi olduğunu belirtti.

Atik'in gelecekte daha büyük başarılara imza artacağından emin olduğunu vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Elif kızımızı başarısından dolayı tebrik ediyorum. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan arınması için yapılan her türlü sportif aktiviteye bugüne kadar nasıl destek verdiysek, bugünden sonra da bu desteğimizi artırarak devam ettireceğiz. Bu çocuklarımızın hem ahlaki hem de bedensel olarak gelişimlerini sağlayıp, karakterli birer kişi olarak memlekete faydalı olmaları bizleri onurlandırıyor. Melikgazi spor kulüplerimiz ilçemizde örnek spor çalışmaları yaparak yıllardır başarılı sporcular yetiştiriyor. İlçemizi ve ülkemizi temsil eden ve gurur kaynağımız sporcularımızı tebrik ediyor önlerindeki tüm maçlar için de başarılar diliyorum."

Spora ve sporcuya ellerinden geldiği kadar destek olmaya çalıştıklarını anlatan Palancıoğlu, gençleri spora teşvik eden ve onlara her türlü emeği veren yöneticilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA