MELMEK Kuaförlük Kursları kadınlara istihdam kapısı açıyor

20.02.2020 11:23 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:24

Melikgazi Belediyesi'nin açmış olduğu bayan kuaförlüğü kursuna katılan kadınlar hem meslek öğreniyor hem de işletme açarak aile ekonomisine katkıda bulunabiliyor. Bayan kuaförlük kursuna katılan genç kızlar ve ev hanımları, kurs sonunda aldıkları sertifikalarla meslek sahibi oluyor.



MELMEK bünyesinde bulunan kuaförlük kursu kadınlar tarafından yoğun talep görüyor. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesince açılan meslek edindirme kursları ile kadınlara farklı bir istihdam kapısı sunulmaya başlandığını söyledi. Meslek ve Sanat Edindirme kurslar ile Halk Eğitim Müdürlüğü onaylı 'İş yeri açma ve ustalık' belgesi verildiğini belirten Başkan Mustafa Palancıoğlu, "Özellikle gençler ve ev hanımlarının meslek sahibi olma adına katıldıkları kuaförlük kursuna ilgi gün geçtikçe artıyor. Kurslarımızda toplamda 75 kişiye kuaförlük eğitimi veriliyor. Meslek Eğitim Kurslarını tamamlayan kursiyerlerimiz kendi iş yerlerini açabilecekler. Biz verdiğimiz eğitimlerde sadece birer belge vermekten ziyade en son teknoloji kullanılarak ileri seviye eğitimlerimizde genç, dinamik ve uzman kadromuzla öğrenme garantili kurslar düzenliyoruz. Buradan mezun olan kişiler isterlerse kendi markalarını oluşturabilirler." dedi.



Sosyal Belediyecilik ve sosyal sorumluluk projelerine öncelik verdiklerini kaydeden Başkan Dr. Palancıoğlu, kadının iş hayatındaki yerinin artmasını, kendi ayaklarının üzerinde duran bireyler yetiştirerek ev hanımlığından iş kadınlığına giden yolda en önemli destekçisi olduklarını söyledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA