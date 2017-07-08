Melli, Fenerbahçe Doğuş'ta

Fenerbahçe Doğuş, Brose Bamberg'in İtalyan oyuncusu Nicolo Melli'yi kadrosuna kattı.



Fenerbahçe Doğuş, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Odeabank'tan Sinan Güler'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Brose Bamberg'in forveti Nicollo Melli ile de 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, İtalyan basketbolcuya Fenerbahçe Doğuş kariyerinde başarıları dilendi.



Melli, geçen sezon Almanya Basketbol Ligi'nde 41 maçta 8.2 sayı, 4.9 ribaunt ve 1.9 assit ortalaması yakalarken, Euroleague'de ise 30 maçta 11.5 sayı, 7.4 ribaunt, 2.3 asist ortalaması ile mücadele etti. - İSTANBUL