Kreşte Hayatını Kaybeden Minik Tuana, Gözyaşları Arasında Toprağa Verildi
Bursa'da kreşte yemek yedikten sonra uyurken solunumu durması sonucunda hayatını kaybeden 1 yaşındaki Melisa Tuana Memiş, amcasının kucağında götürüldüğü mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kreşte yemek yedikten sonra uyurken solunumu durması sonucunda hayatını kaybeden 1 yaşındaki Melisa Tuana Memiş, gözyaşları içinde toprağa verildi.
"40 DAKİKADIR ÇOCUĞA HİÇ BAKILMAMIŞ"
Cenazede konuşan Melisa'nın babası İbrahim Memiş, "Sonuna kadar şikayetçiyiz. İhmal var. 40 dakika önce kalbi durduğunu söyledi doktor. 40 dakikadır çocuğa hiç bakılmamış. Konu kapatılamaz. Başka birinin de başına gelmesin. Başkaları da yanmasın. Zor, gerçekten çok zor. Şikayette bulundum, devamını da getireceğim. Orada çalışan kişinin ihmali sonucu yavrumuz öldü. Biz onlara çocuğumuzu emanet edip gidiyoruz. Sabah çocuğumu ben bıraktım. Beni öğleden sonra aradılar; 'Çocuğunuz morardı, ölmüş' dediler ve telefonu kapattılar. 1 yaşındaki çocuğumun ağzından pilav taneleri çıktı. Biz de yemek veriyoruz çocuğumuza ama hemen uyutmuyoruz. Yoksa biz de biliriz yedir ve yatır yapmasını" dedi.
AMCASININ KUCAĞINDA MEZARLIĞA GÖTÜRÜLDÜ
Minik tabuta konulan Melisa'nın cenazesi, Çimen Camii'ne götürüldü. burada öğlen namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından, amcası Şener Memiş'in kucağında mezarlığa götürüldü.
GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Minik Melisa'nın cansız bedeni, Hastane Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Cenaze töreninden kareler;
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Allah ailesine sabır versin. Çok zor. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasınCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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bu mübarek cuma gecesi Rabbim rahmet eylesin. mekanı cennet olsun. inşallah. ailesine sabır metanet diliyorum.Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Bagzi bebeklerde bebek reflüsü oluyor.Benim kızımdada vardi.Ve yemekten sonra kusabiliyor bebek.Bu cok tehlikeli bir durum.Muhtemelen o yavrucak yemekten sonra sırtustü yatirildı kusuncada boguldu.Annesi olsa hemen uyutmaz yan yatirir ve sıklıkla kontrol eder.Çok yazık olmuş Rabbim kimseye evlat acısı yaşatmasın.Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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EDİTÖR LÜTFENE YAYINLA;BU VE BUNA BENZER VAKALARIN OLMAMASI İÇİN BEN BURDAN MEMLEKTİMİN İDARECİLERİNE VE ZENGİNLERE SESLENİYORUM, LÜTFEN ÇALIŞTIRĞINIZ İNSANLARA ADAM GİBİ BİR ÜCRET VERİN . VE GELELİM HANIMLARIN ÇALIŞMA MESELESİNE , ELBETTE ÇALIŞABİLECEKLERİ YER ÇOK . AMMA ONLAR ÖNCE EVLERİNDE ÇOCUKLARINA BAKSINLAR. KİM BİR ÇOCUĞA KENDİ ANASINDAN DAHA İYİ BAKAR . BU BU ŞEKİLDE DEVAM ETDİĞİ MÜDDET SORUNLU BİR NESİL YETİŞİYOR. BİLESİNİZ . ANA VE BABASI ÇALIŞAN TÜM AİLELERİ BİR İNCELEYİN DEDİĞİMİ ANLAŞILIRCevap Yaz 19 1 Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin. . . . . . Cocuk veya bebek vefat edince cok aci oluyorCevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır