Melisa Sözen: Farklı karakterleri oynamak istiyorum
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Melisa Sözen: Farklı karakterleri oynamak istiyorum

06.01.2021 11:41 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:44
Melisa Sözen: Farklı karakterleri oynamak istiyorum

Son olarak "Kırmızı Oda" dizisinde rol alan oyuncu, "Karakterin gerçek oluşu beğenilmesinde etkili oldu.

Son olarak "Kırmızı Oda" dizisinde rol alan oyuncu, "Karakterin gerçek oluşu beğenilmesinde etkili oldu. Bundan sonra da her oyuncu gibi bende farklı farklı karakterleri oynamak istiyorum. Senaryolar kalıplaşmış karakterlerin dışında farklı yönlere doğru evriliyor. Seyirci dizelerde doğallığı tercih ediyor" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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