31.01.2020 08:31 | Son Güncelleme: 31.01.2020 08:31

Atiye dizisinde gösterdiği performansla göz dolduran Melisa Şenolsun, moda trendlerine yön veren giyim tercihleriyle de gündem oluyor. Oyunculuğu ve tarzıyla beğeni toplayan Melisa Şenolsun vatandaşların merak konusu olurken Melisa Şenolsun kimdir? Melisa Şenolsun kaç yaşında, nereli ve Melisa Şenolsun biyografisi gibi konular araştırıldı.

MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR?

Melisa Şenolsun Doğum Tarihi: 24 Eylül 1996

Melisa Şenolsun Kaç Yaşında: 23yaşında

Melisa Şenolsun Nereli: İzmir

Melisa Şenolsun Boy: 1,7 m

Melisa Şenolsun, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisidir. Kendisi gibi oyuncu olan Efecan Şenolsun ağabeyidir. Kariyerine 2015 yılında Türk dizisi Tatlı Küçük Yalancılar ile başladı. İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi mezunu olan Melisa Şenolsun, Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Kiralık Aşk dizisinde "Sude" karakterini canlandırdı. Daha sonra ise Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide Mert Yazıcıoğlu ile birlikte "Ceren" karakteriyle başrol oyuncu olarak yer aldı.

Melisa Şenolsun

Melisa Şenolsun son olarak Atiye dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Güzellik algısını şöyle anlatıyor: Kendimi aynada gördüğüm için yorumlayamıyorum. Ben doğal olanı, kusurlu güzellikleri, estetik müdahaleye maruz kalmayan görüntüleri seviyorum. Mesela yüzünü çil basan insanlar, yamuk bir burun ya da cilt lekeleriyle dikkat çeken Winnie Harlow gibi yüzler çok hoşuma gidiyor.

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