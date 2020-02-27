Melisa Şenolsun: Çekimler öncesi dinleniyorum

27.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:42

Atiye dizisinin 3. sezon çekimlerine Mart ayında başlayacaklarını söyleyen Şenolsun, çekimler öncesinde dinlendiğini, arkadaşları ve ailesi ile birlikte vakit geçirdiğini söyledi.

Zorlu PSM %100 Studio'da sahne alan Serhat Kılıç'ı dinlemeye geldiğini söyleyen güzel oyuncu, her zaman olduğu gibi giyim tarzı ile dikkat çekti.





