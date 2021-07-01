Melisa Sarıtaç'tan altın madalya
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Melisa Sarıtaç'tan altın madalya

Melisa Sarıtaç'tan altın madalya
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Almanya'nın Dortmund kentinde devam eden Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda 76 kiloda Melisa Sarıtaç altın madalya kazandı.

Almanya'nın Dortmund kentinde devam eden Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda 76 kiloda Melisa Sarıtaç altın madalya kazandı.

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Türkiye Rüzgarı esiyor. Serbet stilde takım halinde Avrupa ikincisi olan Türkiye, kadınlarda da başarılı sonuçlar almayı sürdürüyor. Ülkemizi 76 kiloda temsil eden Melisa Sarıtaç altın madalya kazandı. İstanbul Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Melisa Sarıtaç çeyrek finalde Avrupa ikincisi, rakibi Belarus Kseniya Dzibuk'u (4-1), yarı finalde de Rus Maria Silina'yı (6-2) yenerek çıktığı finalde Polonyalı Daniela Tkachuk'u da (11-0) sayı tuşuyla yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Genç kadınlarda son olarak 2018 yılında Roma'da Zeynep Yetgil altın madalya kazanmıştı.

Melda Dernekçi bronz madalya aldı

55 kiloda Melda Dernekçi çeyrek finalde Bulgar takımındaki Fatma Tahir Shaban'ı (10-4) yendi. Yarı finalde Avrupa ikincisi Macar Roza Szenttamasi'ye yenildi. Bronz madalya maçında Belarus rakibi Viktorya Volk'u (12-1) sayı tuşuyla yenerek bronz madalya kazandı. 59 kiloda Selvi İlyasoğlu ilk turda Alman rakibi Gerda Barth'ı (9-2) yendi. Çeyrek finalde Avrupa Şampiyonu Ukraynalı Yulia Leskovets'e yenildi. Ukraynalı finale yükseldiği için repesajda Bulgar Dimitrova'yı (10-0) yendi. Bronz madalya için Rus Anastasia'ya yenilince Avrupa beşincisi oldu. 50 kiloda Zehra Demirhan Dünya ikincisi Rus rakibi Polina Lukina'ya yenildi. Rus güreşçi finale yükseldiği için güreşçimiz repesajda Moldovalı Maria Leorda'yı (10-0) Belarus rakibi Natalia Varakina'yı da (5-0) yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

68 kiloda Nesrin Baş, çeyrek finalde Alman rakibi Sophia Schaefle'ye (5-2) yenildi. Alman güreşçi finale yükseldiği için milli güreşçi, bronz madalya için Rus rakibi Elizaveta Petliakova ile karşılaşma hakkını elde etti. Nesrin Baş 8-4 öndeyken kendi oyunuyla şanssız bir şekilde yenildi ve Avrupa beşincisi oldu.

Emine Çakmak ve Nazar Batır bronz madalya maçına çıkacak

53 kiloda Emine Çakmak, Fransız ve Polonyalı rakiplerini yendi. Yarı finalde Ukraynalı rakibine yenildi.

Bronz madalya için repesajdan gelecek Moldovalı/ Norveçli galibiyle karşılaşacak.

72 kiloda Nazar Batır, Romen ve Azerbaycanlı rakiplerini tuşla yendi, Avrupa şampiyonu Slovak Zsuzsanna Molnar'a yenildi. Bronz madalya için repesajdan gelecek Alman/ Fransız galibiyle karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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