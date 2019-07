Sosyal medya platformu Instagram'da 350 bin takipçi sayısına ulaşan Özmen'in paylaşımları hayranları tarafından da yakından izleniyor.Önceki gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen 93.Gazi Koşusu'na katılan sosyetenin ünlü ismi Melisa Özmen şıklığı ile göz kamaştırdı.

1927 yılından bu yana Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen, üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 93'üncüsünü jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı The Last Romance isimli at kazandı. Cemiyet hayatından birçok ismin yer aldığı koşuda seyirciler büyük bir heyacanla yarışı izledi sonra törene katıldılar.

Kaynak: Bültenler