Melisa Özmen'ın büyük heyecanı Melisa Özmen, hazırladığı televizyon programı için büyü bir heyecanını yaşıyor.







Cemiyet hayatının gözde genç kızlarından Melisa Özmen yakın zamanda başlayacak olan televizyon programında ekranlarda boy göstermeye hazıranlıyor. 10 günlük Paris tatilinden sonra çalışmalarına ara vermeden devem eden Özmen, özenle hazırladığı televizyon programının heyecenı içinde olduğunu söyledi.& ; Özmen, şu sıralar dev projeler öncesinde Ritz Carlton Hotel'de kafa dinliyor.& ;



