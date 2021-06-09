Melisa Nacak bulundu mu? Melisa Nacak'a ne oldu, nerede? Melisa Nacak kimdir, kaç yaşında?

Melisa Nacak'a ne oldu? Melisa Nacak bulundu mu? sorusu yanıt arıyor. sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Antalya'da kaybolan Melisa Nacak bulundu mu? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Melisa Nacak konusu ele alınıyor.

Melisa Nacak bulundu mu? Melisa Nacak'a ne oldu? sorularının yanıtları Müge Anlı'da araştırılıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MELİS NACAK KİMDİR?

Antalya Serik'te yaşayan Melisa Nacak, Karabük Üniversitesi'nde 1. sınıf öğrencisidir. 2001 doğumlu Melisa Nacak, 21 yaşındadır.

MELİSA NACAK BULUNDU MU?

Melisa Nacak, 4 gün önce kayboldu. Ailesine bugün itibarıyla bir video gönderen Melisa Nacak, kaçırılmadığını söylüyor. Kaçtığını ve evlendiğini söyleyen Melisa Nacak'ın annesi ise kızının kaçırıldığını iddia ediyor.

Ailesi, kızlarının Hasan adlı bir tanıdıkları tarafından kaçırıldığını iddia ediyor.