Melisa Güneş Avrupa üçüncüsü oldu
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Melisa Güneş Avrupa üçüncüsü oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Melisa Güneş Avrupa üçüncüsü oldu

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nın ilk gününde kadınlar 45 kiloda yarışan sporcumuz Melisa Güneş, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nın ilk gününde kadınlar 45 kiloda yarışan sporcumuz Melisa Güneş, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Genç sporcu, koparmada 68 kg ile gümüş, silkmede 83 kg ile bronz toplamda ise 151 kg ile Büyükler Avrupa üçüncüsü oldu. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcuyu ve antrenörü Gökhan Tasçı'yi tebrik ederek, şampiyonada mücadele edecek diğer sporculara da başarılar diledi. - KAYSERİ

Melisa Güneş Avrupa üçüncüsü oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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