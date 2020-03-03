Melisa, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

03.03.2020 11:29 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:29

MANİSA'nın Soma ilçesinde, göğüs ağrısı şikayeti ile götürüldüğü hastanede, kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirlenen ortaokul öğrencisi Melisa Taşer (11), gözyaşları içinde toprağa verildi.

Soma Altıntaş Ortaokulu 5'inci Sınıf Öğrencisi Melisa Taşer, geçen 1 Mart'ta arkadaşları ile bir süre parkta oyun oynadıktan sonra eve döndü. Evde akşam saatlerinde göğsünün ağrıdığını söyleyen Melisa, bir süre sonra fenalaştı. Babası maden işçisi Musa Taşer (40) ve annesi Sevda Taşer (38) tarafından Soma'daki özel bir hastaneye götürülen Taşer'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Taşer, doktorların tüm çabasına rağmen hayata döndürülemedi. Taşer'in cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Taşer'in Adli Tıp'taki otopsinin ardından alınan cenazesi dün ilk olarak, Hürriyet Mahallesi, Sunda Ün Caddesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Cenaze, evin önüne geldiğinde yakınları gözyaşlarına boğuldu. Burada dua okunup, helallik alınmasının ardından Taşer'in üzerine tülbent serilen tabutu tekrar cenaze aracına koyulup, ikindi vakti Hicret Camii'ne götürüldü. Burada düzenlenen cenaze töreninde; iki çocuklarından birini kaybetmenin acısını yaşayan Musa Taşer, Sevda Taşer çifti, güçlükle ayakta durabildi. Taşer'in sınıf arkadaşları ve öğretmenleri de cenazeye katılarak gözyaşı döktü. Kılınan namazının ardından Melisa Taşer'in cenazesi Soma Belediye Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaynak: DHA