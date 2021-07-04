Melisa Ercan, Wimbledon gençler elemelerinde final turunu geçemedi
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Melisa Ercan, Wimbledon gençler elemelerinde final turunu geçemedi

Melisa Ercan, Wimbledon gençler elemelerinde final turunu geçemedi
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Milli tenisçi Melisa Ercan, Wimbledon gençler elemeleri final turunda Kanadalı Kayla Cross'a 2-0 yenildi.

Milli tenisçi Melisa Ercan, Wimbledon gençler elemeleri final turunda Kanadalı Kayla Cross'a 2-0 yenildi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Melisa Ercan, elemelerin final turunda 13 numaralı seribaşı Kayla Cross ile karşılaştı.

Kanadalı rakibine 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenilen Melisa, turnuvaya veda etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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