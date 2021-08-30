Melisa Ercan İtalya'da şampiyon
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Melisa Ercan İtalya'da şampiyon

Melisa Ercan İtalya'da şampiyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Milli tenisçi Melisa Ercan, İtalya'da bu sene 38'incisi düzenlenen, geçmiş yıllarda Alexander Zverev, Matteo Berrettini, Belinda Bencic gibi başarılı tenisçilerin şampiyonluk yaşadığı ITF Junior'ın J2 düzeyindeki Salsomaggiore turnuvasında şampiyonluk elde etti.

Milli tenisçi Melisa Ercan, İtalya'da bu sene 38'incisi düzenlenen, geçmiş yıllarda Alexander Zverev, Matteo Berrettini, Belinda Bencic gibi başarılı tenisçilerin şampiyonluk yaşadığı ITF Junior'ın J2 düzeyindeki Salsomaggiore turnuvasında şampiyonluk elde etti.

İtalya'da düzenlenen ITF Junior'ın J2 düzeyindeki Salsomaggiore turnuvasında 15 yaşındaki milli tenisçi Melisa Ercan, şampiyon oldu. Ercan, Salsomaggiore J2 turnuvasının finalinde karşılaştığı Alman tenisçi Joelle Lilly Sophie Steur'u 6-1, 4-6, 6-4 yenerek J2 seviyesindeki ilk şampiyonluğuna ulaştı. Dünya tenisine yön veren tenisçilerin derece aldıkları Salsomaggiore turnuvasına geçtiğimiz 38 yılda katılanların 36'sı dünya sıralamasında ilk 10'a girdi ve bunlardan 4'ü bu turnuvada şampiyonluk yaşamıştı. - İSTANBUL

Melisa Ercan İtalya'da şampiyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Emine Erdoğan Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Neşet Ertaş Düm Tek Tek Didem Arslan Yılmaz
Spor Cristiano Erol Bulut Salih Uçan Burak Elmas Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Melisa Ercan İtalya'da şampiyon - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 11:44:14. #1.16#

title