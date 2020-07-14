Melis'ten örnek davranış Sinema ve Tv alanında eğitim gören öğrenciler hayvan haklarına dikkat çekmek adına çekecekleri kısa filmde yer alması için genç oyuncu Melis Sezen'e ulaştı.

Mucize Aşk, Şampiyon gibi sinema filmlerinin yanı sıra Sevgili Geçmiş, ya İstiklal ya Ölüm gibi dizilerle de adından övgüyle söz ettiren Sezen, konu sokak hayvanları olunca filmde ücretsiz olarak yer almak istediğini öğrencilerle paylaştı. 12 avrupa ülkesinde gösterilecek kısa filmde şiddet gören, aç ve susuz kalan sokak hayvanlarının yaşadığı zorluklara dikkat çekilecek.





Kaynak: Snob Magazin