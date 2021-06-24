Melis Sezen ve Barış Arduç... Reklam aşıkları!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Melis Sezen ve Barış Arduç... Reklam aşıkları!

Melis Sezen ve Barış Arduç... Reklam aşıkları!
Hürriyet - Haberler | Magazin

İkili, reklam filminde birbirine aşık bir çifti canlandıracak.

İkili, reklam filminde birbirine aşık bir çifti canlandıracak. Oyuncular, birlikte çalıştıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Markanın reklam müziğini ise Fatma Turgut seslendirdi. Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, neden Melis Sezen ve Barış Arduç'u seçtiklerini şöyle anlattı: "Reklam serimizin ana kahramanları gerçek yaşamlarındaki duruşları ve içtenlikleriyle hepimizi etkileyen Melis Sezen ile Barış Arduç oldu. Bu yeni yol arkadaşlığımız hayırlı olsun."

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Boris Johnson Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Tuğba Coşkun Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi
Spor Şenol Güneş Emre Kocadağ Çağlar Söyüncü Mustafa Cengiz Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Melis Sezen ve Barış Arduç... Reklam aşıkları! - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 07:45:21. #1.14#

title